الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

تكليفات رئاسية ودعم المصريين بالخارج، تفاصيل لقاء بدر عبد العاطي مع قيادات وزارة الخارجية

الاجتماع
الاجتماع

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الاثنين مع مساعدي وزير الخارجية بالقطاعات الجغرافية والفنية ومديري الإدارات المختلفة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوزارة والاستماع إلى التقديرات بشأن القضايا والملفات المختلفة.

الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي المصري

شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ ومتابعة التكليفات الرئاسية بالعمل على الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي المصري خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة مواصلة الجهود النشطة للقطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويسهم في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية مع الالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة.

 

تحقيق التنمية الاقتصادية

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواصلة نشاط السفارات المصرية بالخارج فى تعزيز معدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري لاسيما على ضوء الخطوات والإجراءات التي اتخذت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار فى مصر.

دعم المواطنين المصريين بالخارج

على جانب آخر، تناول وزير الخارجية الأولوية القصوى التى توليها الوزارة لدعم المواطنين المصريين بالخارج، مشددا على التوجيهات الرئاسية بتقديم أقصى درجات العناية والرعايا وأفضل مستوى من الخدمات للمصريين في الخارج، والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية المرجوة في الخدمات القنصلية.

 تطورات القضية الفلسطينية

تطرق الوزير عبد العاطى فى حديثه الى الأزمات الإقليمية المختلفة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية متناولا التحركات الجارية في المحافل الدولية لحشد الدعم المالي والسياسي لخطة التعافى المبكر وإعادة إعمار فى غزة والترويج لها دوليًا بعد اعتمادها عربيًا وإسلاميًا، فضلا عن مواصلة التعامل مع الأزمات الإقليمية المتلاحقة والدفع نحو الحلول السياسية لها ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها.

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