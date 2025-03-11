تكليفات رئاسية ودعم المصريين بالخارج، تفاصيل لقاء بدر عبد العاطي مع قيادات وزارة الخارجية

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الاثنين مع مساعدي وزير الخارجية بالقطاعات الجغرافية والفنية ومديري الإدارات المختلفة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوزارة والاستماع إلى التقديرات بشأن القضايا والملفات المختلفة.

الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي المصري

شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ ومتابعة التكليفات الرئاسية بالعمل على الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي المصري خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة مواصلة الجهود النشطة للقطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويسهم في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية مع الالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة.

تحقيق التنمية الاقتصادية

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواصلة نشاط السفارات المصرية بالخارج فى تعزيز معدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري لاسيما على ضوء الخطوات والإجراءات التي اتخذت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار فى مصر.

دعم المواطنين المصريين بالخارج

على جانب آخر، تناول وزير الخارجية الأولوية القصوى التى توليها الوزارة لدعم المواطنين المصريين بالخارج، مشددا على التوجيهات الرئاسية بتقديم أقصى درجات العناية والرعايا وأفضل مستوى من الخدمات للمصريين في الخارج، والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية المرجوة في الخدمات القنصلية.

تطورات القضية الفلسطينية

تطرق الوزير عبد العاطى فى حديثه الى الأزمات الإقليمية المختلفة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية متناولا التحركات الجارية في المحافل الدولية لحشد الدعم المالي والسياسي لخطة التعافى المبكر وإعادة إعمار فى غزة والترويج لها دوليًا بعد اعتمادها عربيًا وإسلاميًا، فضلا عن مواصلة التعامل مع الأزمات الإقليمية المتلاحقة والدفع نحو الحلول السياسية لها ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.