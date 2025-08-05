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رياضة

المصري يعلن ضم الرواندي بونور موغيشيا (فيديو)

بونور موغيشيا
بونور موغيشيا

 أعلن النادي المصري البورسعيدي عن التعاقد رسميا مع الرواندي بونور موغيشيا لاعب الملعب التونسي، تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

المصري يعلن ضم بونور موغيشيا

 ونشر النادي المصري فيديو تشويقيا عن انضمام اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: "من سحر البقلاوة إلى طعم الكاستا، بونور موغيشيا يرتدي ألوان النسور الخضر..أنا في النسور …. أنا مصراوي".

 

 

وخضع لاعب الملعب التونسي للكشف الطبي قبل التوقيع رسميا للمصري.
 

وكان المصري تعاقد مع الجزائري منذر طمين قادمًا من شباب قسنطينة، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

 

كان التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري طلب التعاقد مع موغيشيا الذي يلعب مع الملعب التونسي منذ صيف 2024.

موغيشيا صاحب الـ25 عاما يجيد اللعب في وسط الملعب وسبق لـه اللعب في أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى التونسي.

وخاض اللاعب الدولي الرواندي 7 مباريات دولية مع منتخب رواندا.

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