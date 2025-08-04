ندب سمر سعيد مشرفًا عامًا على "السحيمي" وعلاء فتحي لـ"قبة الغوري"

أصدر المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء أمس الأحد قرارًا بندب الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون مشرفًا عامًا على مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي لمدة عام.

جاء ذلك تماشيًا مع سياسة الصندوق في تطوير مراكز الإبداع وتعزيز دورها في التنمية الثقافية.

وحصلت الدكتورة سمر سعيد على دكتوراة فلسفة الفنون من المعهد العالي للباليه، عضو مجلس أكاديمية الفنون، عضو لجنة الثقافة والفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، وشاركت في العديد من لجان التحكيم الدولية مثل: جائزة الشارقة الدولية للتراث لعام 2025، مسابقة إبداع ومسابقات مراكز الفنون على مستوى الجمهورية.

كما أصدر "السطوحي" قرارًا بتولي الدكتور محمد علاء فتحي، أستاذ التأليف الموسيقي والوكيل السابق لمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون مشرفًا عامًا على مركز الابداع الفني بقبة الغوري.

حصل الدكتور علاء فتحي على الجائزة التشجيعية في التأليف الموسيقي من المجلس الأعلى للثقافة وله العديد من المؤلفات الموسيقية والمشاركات في المهرجانات المحلية والدولية كمؤلف موسيقي، ولقد تولى من قبل إدارة بعض مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية مثل: متحف أم كلثوم وبيت الغناء العربي وبيت السحيمي.

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