الأموال العامة تواصل فحص حسابات البلوجز المحبوسين البنكية.. ومصادر: اتهامات بغسيل أموال للمتهمين والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها

كشفت مصادر قضائية أن نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية وإدارة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة قد وجهت اتهامات بغسيل أموال إلى التيك توكرز محمد شاكر ومداهم وليلى الشبح وسوزي الأردنية وعلياء قمرون وأم سجدة وأم مكة ومحمد عبد العاطي، والمحبوسين على ذمة اتهامهم بنشر محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

وكشفت المصادر أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جميع ممتلكات المتهمين ومنعهم من السفر أو التصرف في أموالهم.

سوزي الأردنية

وكشفت التحقيقات في قضية سوزى الأردنية عن مفاجأة صادمة، حيث أشارت إلى أنها تورطت فى جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإليكترونية.

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، فقد سعت المتهمة إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي، من خلال غسلها وإصباغها بطابع شرعي، عبر شراء وحدات سكنية في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وتم تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 15 مليون جنيه مصري تقريبًا، وهي متأتية بشكل مباشر من نشاطها الإلكتروني الذي يمثل اعتداءً على القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.

القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، القبض على صانع المحتوى المعروف باسم " البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة التيك توكر محمد شاكر على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والآيس بحوزته ومدير أعماله.



البلوجر: الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي، ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيا صلته به، مشيرا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

لايفات التيك توك مصدر رزقي

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة التيك توك، وقد اشترى عدد من العقارات وسيارة ملاكي وعدد من الهواتف المحمول ماركة آيفون، قائلا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

أم مكة

أم مكة وأم سجدة، تحفظت جهات التحقيق على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل تصوير بمنزل البلوجر أم مكة بشبرا الخيمة للمعاينة، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليها بصحبة البلوجر أم سجدة لاتهامهما بنشر فيديوهات يتضمن ألفاظ خادشة للحياء، مع الخروج على الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثبتت التحريات قيامهم ببث الفيديو من داخل منزل أم مكة بشبرا الخيمة.

واصطحبت النيابة العامة بأكتوبر البلوجر أم مكة إلى منزلها بشبرا الخيمة للمعاينة وهو محل تصوير الفيديو التي تم رصدها بوزارة الداخلية.

وتم ضبط معدات تصوير وحوامل تصوير استخدمتها المتهمة في تصوير مقاطع الفيديو التي تم بثها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها إفساد الذوق العام والتعدي على عادات وقيم المجتمع.

كما تم التحفظ علي خزينة مغلقة بداخل منزل البلوجر أم مكة وتجري جهات التحقيق فحصها لكشف ما بداخلها موضحا بأنها تحوي مفاجآت وتجري الجهات المختصة فحصها لكشف ما بداخلها.

وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التيك توكر مداهم

وألقت قوات الأمن القبض علي البلوجر مداهم صانع المحتوى، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقليوبية.

وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الممارسات المنافية للقيم والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردت بلاغات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكمية من مخدري الحشيش والأفيون

وبمواجهته، أقرّ بقيامه بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي وامرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق.

ليلى الشبح

وألقت قوات الأمن القبض علي البلوجر والمنتجة ليلى محمد المعروفة باسم " ليلى الشبح "، والمتهمة بنشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، ومخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأمرت النيابة بتفريغ هاتفها المحمول والتحفظ على الأحراز التي تم العثور عليها بحوزتها، وهي عبارة عن مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بعملات أجنبية.

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