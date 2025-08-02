الداخلية تشن أكبر حملة لتطهير منصات التواصل من صُنَّاع المحتوى المخلين بالقيم.. مداهم وسوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة الأبرز.. 32 بلاغا ضد آخرين.. وهذه العقوبة المنتظرة

في تحرّك أمني واسع يعد الأكبر من نوعه خلال عام 2025، شنّت وزارة الداخلية حملة موسعة لضبط عدد من صنّاع المحتوى المخالفين للقانون، والمتهمين ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء"، تتنافى مع الآداب العامة والقيم الأسرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الحملة الأمنية.. ضربات متتالية لصُنّاع "المحتوى المبتذل"

جاءت الحملة بعد توجيهات من النيابة العامة بسرعة فحص البلاغات المقدمة من محامين ومواطنين ضد عدد من البلوجرز واليوتيوبرز، والذين وصفهم مقدمو البلاغات بأنهم يروجون لـ "محتوى مبتذل وإسفاف متعمد يسيء للمجتمع والأسرة المصرية".

ومن بين أبرز الأسماء التي طالتها الحملة: مداهم – بلوجر شهير، تم ضبطه بعد اتهامه بنشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية.

وأيضا سوزي الأردنية – تواجه اتهامات ببث محتوى مخلّ بالحياء عبر البث المباشر لجمهور من المراهقين والقُصّر.

وكذلك أم مكة – تنشط عبر تيك توك، وتُتهم بترويج أفكار وسلوكيات غير لائقة اجتماعيًا ودينيًا.

وأم سجدة – معروفة بمقاطع غريبة و"مُثيرة للجدل"، وتواجه بلاغات تتعلق بـ تحريض على الفجور والابتزاز الإلكتروني.

كما ألقى القبض على البلوجر علياء قمرون “علياء مناديل” صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثروتها.

أكثر من 32 بلاغًا في أسبوع

وبحسب مصادر قانونية، فقد تلقت النيابة العامة أكثر من 32 بلاغًا رسميًا من محامين بارزين، تتهم عددًا من صنّاع المحتوى، بعضهم غير معروف بعد، بنشر محتوى مرئي ومقاطع لا تليق بالمجتمع المصري، وتتنافى مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وبدأت الجهات الأمنية في مراجعة الحسابات الإلكترونية وتتبّع الأجهزة المستخدمة في تصوير وترويج تلك الفيديوهات، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

مواد القانون التي يُحاكم بها صُنّاع المحتوى:

وفقا لمواد القانون، تنص المادة 25: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع"، أما المادة 27: تجرّم استخدام وسائل الاتصال لبث محتوى خادش للحياء أو ينتهك الخصوصية.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه الحملة تمثل "رسالة واضحة" بأن الدولة لن تسمح بانفلات المحتوى على الإنترنت، مؤكدين ضرورة وضع معايير مهنية وأخلاقية للمؤثرين على السوشيال ميديا.

كما دعا مختصون في الإعلام الرقمي إلى إطلاق حملات توعية للأسر والأطفال بشأن مخاطر الانسياق وراء المحتوى المبتذل والمسيء.

فيما تشهد منصات التواصل الأجتماعى تفاعلا كبيرا مع تحركات وزارة الداخلية ضد التيك توكر وصانعى المحتوى من القائمين على إفساد الذوق العام فى مصر.

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