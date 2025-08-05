تفريغ هاتف البلوجر ليلى الشبح والتحفظ على الأحراز

أمرت النيابة العامة بتفريغ هاتف البلوجر والمنتجة ليلى محمد المعروفة باسم " ليلى الشبح "، والمتهمة بنشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، ومخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية والتحفظ على الأحراز التي تم العثور عليها بحوزتها، وهي عبارة عن مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بعملات أجنبية.

وجاء القرار بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، عقب رصد مقاطع مصوّرة أثارت جدلًا واسعًا، لما تحمله من إيحاءات لفظية ومرئية تتنافى مع القيم الأخلاقية، وتعدّ انتهاكًا واضحًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.



تُعد "ليلى الشبح" إحدى صانعات المحتوى المثيرات للجدل على مواقع التواصل، حيث تحوّلت في السنوات الأخيرة من منتجة إعلامية إلى شخصية تريند دائم على منصات مثل تيك توك وفيسبوك، واشتهرت بتصريحاتها الجريئة وظهورها المتكرر في المناسبات الفنية والاجتماعية.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تواجه فيها "ليلى الشبح" ملاحقات قانونية؛ فقد تمّت إحالتها في وقت سابق إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على بلاغ تقدم به المحاميان، اتهماها فيه بـ"قذف الفنانة هند عاكف علنًا" خلال عزاء الموسيقار حلمي بكر، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة الآخرين. وتم تحديد جلسة لمحاكمتها في 26 مايو 2025.

وتواصل جهات التحقيق فحص المقاطع والمحتوى الذي تم تداوله، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وسط مطالبات واسعة بتشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت.

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