وزير الزراعة يبحث مع السفير الهندي الجديد بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير الهندي الجديد لدي مصر "سوريش ريددي"، لبحث تعزيز سبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.



وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و"راف برافين" الملحق التجاري بالسفارة.

وتقدم فاروق يالتهنئة إلى السفير الهندي في القاهرة بمناسبة تولي مهامه في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة منذ إعلان علاقات الشراكة الاستراتيجية في زيارة رئيس وزراء الهند إلي مصر في شهر يونيو من عام 2023.

وأشار وزير الزراعة إلى علاقات التبادل التجاري في القطاع الزراعي من نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الهندي ومن بينها: الموالح والعنب المصري، كذلك الجهود المبذولة حاليًا من الجانب الهندي لإنهاء ملف تصدير الرمان المصري إلي السوق الهندي في أقرب وقت، بالإضافة إلي الزيتون والفراولة.

وأبدى الوزير اهتمامًا بالخبرة الهندية في مجال تطوير التعاونيات، والتي تُعتبر الأكبر عالميًا من حيث حجم أعمالها وأنشطتها ودورها في دعم الأعمال الزراعية بالهند، وخاصةً فيما يتعلق بسلاسل القيمة للألبان ومنتجاته وما حققته منظومة التعاونيات بالهند من نجاحات كبيرة في هذا المجال.

وأكد فاروق أهمية أن يشمل التعاون المشترك مع الجانب الهندي مجال تصنيع مضخات المياه والري باستخدام الطاقة الشمسية داعيًا السفير الهندي لزيارة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والاطلاع علي التجارب الناجحة في استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال استصلاح الأراضي وترشيد استخدام المياه.

ومن جهته أكد السفير الهندي بالقاهرة، على أهمية التعاون بين المراكز البحثية في كلا البلدين وإقامة مشروعات بحثية مشتركة من خلال خطة عمل للتعاون الزراعي يتم إعدادها بالتنسيق بين الجانبين لتحديد أولويات التعاون، الأمر الذي سيكون له اثر كبير في تبادل الخبرات والمعرفة والزيارات العلمية لتحقيق التعاون المنشود.

كما دعا إلي عقد اجتماعات لمجموعة العمل المشتركة بين الجانبين للوقوف علي مجالات التعاون ذات الأولوية والاهتمام المشترك عبر الفيديو كونفرانس، مشيرا إلى أهمية دعم مجال الاستثمار المشترك بين الشركات المصرية والهندية من خلال إنشاء مصنعًا لإنتاج التقاوي والبذور في مصر لتكون مركزًا لدول القارة الأفريقية، وكذا للدخول في شراكات ناجحة، مختلف القطاعات الزراعية في دول القارة الأفريقية.

ووجه السفير الهندي الدعوة إلي وزير الزراعة لزيارة الهند علي رأس وفد فني من الوزارة بالإضافة إلي عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص للتعرف عن قرب على السياسات الزراعية التي تبنتها الهند وحققت بها طفرة كبيرة في هذا القطاع الهام وكذا التجارب الهندية الناجحة في مجالات استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وأنظمة الإقراض الزراعي المتناهية الصغر وعقد لقاءات مع الشركات الزراعية الهندية العاملة في القطاع الزراعي.

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