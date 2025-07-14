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أخبار مصر

مفتي الجمهورية يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون الديني وسبل مواجهة التطرف

مفتي الجمهورية يستقبل
مفتي الجمهورية يستقبل سفير الهند
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استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الإثنين، السفير سوريش ك. ريدي، سفير جمهورية الهند بالقاهرة، بمقر دار الإفتاء المصرية، لبحث آفاق التعاون في الشأن الديني ومواجهة الفكر المتطرف.

مفتي الجمهورية يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون الديني

رحب المفتي بالسفير الهندي، معبرًا عن تقديره للعلاقات الممتدة التي تربط بين مصر والهند، ومشيدًا بما تمثله الهند من قيمة حضارية وإنسانية ذات أثر عميق في التاريخ الإنساني، وما لها من إسهامات ملموسة في مجالات الفكر والثقافة.

وأوضح أن دار الإفتاء تمتلك خبرات واسعة في التصدي للتطرف وخطاب الكراهية، من خلال مراكزها البحثية المتخصصة، وعلى رأسها مركز "سلام" ومركز "الليث بن سعد"، وأبدى استعداد الدار للتعاون مع المؤسسات الهندية في مجالات تصحيح المفاهيم، وتدريب الكوادر الدعوية والعلمية، سواء بالحضور المباشر أو عبر منظومة التعليم عن بُعد.

كما طرح إمكانية عقد شراكة عبر "وحدة حوار" التابعة للدار، المعنية بالرد على التساؤلات وتصويب المفاهيم الدينية، مشيرًا إلى ما يشهده العالم من اضطراب فكري وتشوش قيمي، طال الشرق والغرب على السواء، وأسفر عن مظاهر من الانحراف والظلم، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من مأساة إنسانية مروعة في ظل صمت دولي مؤلم، مؤكدًا أن استعادة الوعي وتفعيل صوت الدين المعتدل هما السبيل إلى التصحيح والمعالجة.

ترسيخ مفاهيم الوسطية ونشر خطاب الاعتدال

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن سعادته بلقاء  المفتي، مثمنًا جهود دار الإفتاء في ترسيخ مفاهيم الوسطية ونشر خطاب الاعتدال، ومشيدًا بدور مصر الريادي علميًّا وروحيًّا في العالم الإسلامي، وبما تحظى به من تقدير رفيع في بلاده، خاصة في مجال التعليم الديني المنضبط.

وأشار السفير الهندي إلى تطلع بلاده لتوسيع مجالات التعاون المشترك، ومنها تصميم برامج تدريبية متخصصة لطلاب الهند، والتعامل مع حالات الخلط المفاهيمي المنتشرة على وسائل التواصل، إلى جانب التعاون في تحقيق المخطوطات الإسلامية المهمة، وترجمتها إلى الأردية والإنجليزية، من خلال المراكز البحثية المختصة.

سفير الهند يوجه دعوة رسمية إلى مفتي الجمهورية لزيارة بلاده

وفي ختام اللقاء، وجّه السفير دعوة رسمية إلى فضيلة المفتي لزيارة الهند، معربًا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين المؤسستين الدينيتين، ودعم جهود نشر الاعتدال والتفاهم بين الشعوب.

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