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محافظ أسيوط يوجه بإصلاح فوري لأعطال بمعامل مدرسية وضمان جاهزية المدارس

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، لقاءً موسعًا مع مجلس أمناء وأولياء أمور ومعلمي مدارس بدر الرسمية للغات، وعصمت عفيفي، وأم المؤمنين الاعدادية، وذلك عقب جولة تفقدية مفاجئة أجراها داخل المدارس الثلاث لمتابعة الأوضاع الميدانية بها وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.

وجود أعطال بمعمل اللغات وبعض أجهزة الحاسب الآلي

 

ورصد محافظ أسيوط خلال جولته وجود أعطال بمعمل اللغات وبعض أجهزة الحاسب الآلي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاحها، وتكليف فرق فنية مختصة بمتابعة أعمال الصيانة بشكل دوري، لضمان جاهزية المدارس على النحو الأمثل.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم.

استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ أنشطة متنوعة داخل المدارس

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، أهمية استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ أنشطة تربوية وثقافية ورياضية متنوعة داخل المدارس، تسهم في تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم، مشددًا على ضرورة تفعيل الأندية الصيفية وجذب الطلاب للمشاركة فيها من خلال برامج نوعية ومحفزة.

تخصيص حوافز مالية للمعلمين المشاركين في تنفيذ هذه الأنشطة

وفي لفتة تعكس إيمان المحافظة بدور المعلم، أعلن اللواء هشام أبو النصر عن تخصيص حوافز مالية للمعلمين المشاركين في تنفيذ هذه الأنشطة، تقديرًا لجهودهم المبذولة داخل المدارس، قائلًا: "المعلم هو النواة الحقيقية لبناء الأجيال، ودوره لا يقدر بثمن، وكل دعم يُقدَّم له هو استثمار في مستقبل هذا الوطن".

كما أعرب محافظ أسيوط عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدارس، الذين يقومون بدور محوري في العملية التعليمية وانضباطها، مؤكدًا أن "كل يد تعمل بإخلاص هي محل تقدير واعتزاز".

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ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجولات والاجتماعات الدورية التي يجريها المحافظ بهدف المتابعة الدقيقة والاستجابة الفورية لمتطلبات العملية التعليمية، في إطار نهج تشاركي يضع الطالب والمعلم في صدارة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.

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