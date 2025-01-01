الأربعاء 01 يناير 2025
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سياسة

دير العذراء بالمحرق يختتم دورة تأهيل الكهنة الجدد

الكهنة الجدد
الكهنة الجدد

اختتم دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) فعاليات الدورة الدراسية التي نظمها لتأهيل الكهنة الجدد، الذين يقضون فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم بالدير.

10 كهنة من 3 إيبارشيات

وشارك في الدورة عشرة كهنة من إيبارشيات بني سويف، وببا والفشن، والزقازيق ومنيا القمح.

وأقيمت الدورة في مدرج الكلية الإكليريكية اللاهوتية والكنيسة الأثرية بالدير، واشتملت على موضوعات رعوية وتعليمية تهدف إلى إعداد الكهنة الجدد لمهامهم في الخدمة الكنسية.

وحاضر في الدورة نخبة من آباء الكنيسة، يتقدمهم نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، بالإضافة إلى أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس، مطران إيبارشية ملوي، والأنبا بيمن، مطران إيبارشية نقادة وقوص، والأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، والأنبا أسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن، والأنبا رويس، الأسقف العام بآسيا.

كما شارك في إلقاء المحاضرات مجموعة من رهبان الدير وكهنة متخصصين.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تأهيل الكهنة الجدد وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم الرعوية والتعليمية على أكمل وجه.

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