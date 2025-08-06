رسالة دكتوراة تكشف عن مؤشر جديد للتنبؤ بانخفاض ضغط الدم قبل تخدير المرضى وكبار السن

في رحاب كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، نوقشت رسالة (العالِمية / الدكتوراة) المقدمة من الطبيب محمد صبحي إبراهيم البحار المدرس المساعد بقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بطب الأزهر.

وجاء عنوان الرسالة (مؤشر قياس قطر الشريان الأبهر الأورطي إلى الوريد الأجوف السفلي باستخدام الموجات فوق الصوتية كمؤشر جديد للتنبؤ بانخفاض ضغط الدم قبل التخدير الكلي في المرضى كبار السن _ دراسة رصدية مستقبلية بالملاحظة).

ونوقشت الرسالة تحت إشراف أ.د أحمد سعيد عبد الرحمن وأ.د.م إسماعيل عبدالجواد ود. أحمد سيف النصر صديق.

وضمت لجنة المناقشة أ.د عبدالحي عبدالجيد عبد الحي عبيد الأستاذ بطب قصر العيني (مناقشًا خارجيًّا)، وأ.د محمد محمد صلاح الدين شملول

الأستاذ بطب الأزهر ( مناقشًا داخليًّا) وأ.د أحمد سعيد عبدالرحمن نصر الأستاذ بطب الأزهر (عن المشرفين).

خلصت الرسالة إلى أن كلًّا من مؤشر الانكماش في الوريد الأجوف السفلي، ومؤشر قطر الوريد الأجوف السفلي لقطر الشريان الأبهر الأورطي باستخدام الموجات فوق الصوتية قبل العملية، مؤشران جيدان لحدوث انخفاض ضغط الدم بعد استخدام التخدير الكلي للمرضى. ومع ذلك، فإن مؤشر قطر الوريد الأجوف السفلي لقطر الشريان الأبهر الأورطي هو مؤشر أقوى من مؤشر الانكماش في الوريد الأجوف السفلي.



وقد تم قبول الرسالة واعتمادها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف توطئةً للحصول علي درجة (العالِمية / الدكتوراة) في التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم.

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