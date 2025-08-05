شوبير: الزمالك وبيراميدز يفاوضان عبد القادر وأنا عارف إن الكلام ده بيزعله

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك بالفعل مفاوضات جادة مع لاعب الأهلي أحمد عبد القادر من قبل ناديي بيراميدز والزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح شوبير خلال برنامجه حارس الأهلي: هناك اتصالات مكثفة من مسؤولي الزمالك لضم أحمد عبد القادر، كما أنني ما زلت مصممًا أيضًا أن هناك مفاوضات أيضًا مع اللاعب من جانب نادي بيراميدز، وأن اللاعب يسعى للوصول مع الفريقين لأفضل عرض مالي ممكن.

الكلام ده بيزعل عبد القادر

أضاف شوبير: أنا عارف إن الكلام على هذه العروض من قبل الناديين بتزعج أحمد عبد القادر شخصيًّا، لكن دي الحقيقة وهناك اهتمام بالفعل بضم اللاعب من جانب الناديين.

أحمد شوبير، فيتو

الأهلي يرفض عرض وكيل أحمد عبد القادر

وفي سياق متصل رفض مسئولو النادي الأهلي عرضًا من وكيل أعمال أحمد عبد القادر جناح الفريق بدفع 30 مليون جنيه مقابل فسخ تعاقده بالتراضي لرحيله عن القلعة الحمراء قبل غلق باب القيد الصيفي الأربعاء المقبل.

واشترط مسؤولو الأهلي الحصول على 50 مليون جنيه نظير الموافقة على فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للزمالك الغريم التقليدي.

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