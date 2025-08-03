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رياضة

تشيلسي الإنجليزي يحسم رسميا صفقة مدافع أياكس الهولندي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

أتم نادي تشيلسي الإنجليزي صفقة جديدة يدعم بها صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل (2025-2026)، بتعاقده مع جوريل هاتو لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي.

 

قيمة انتقال جورجيا هاتو من أياكس إلى تشيلسي 

وأعلن النادي اللندني في بيان رسمي، اليوم الأحد، انضمام ظهير أياكس إلى صفوفه، في صفقة تقدر بنحو 37 مليون جنيه إسترليني، بحسب شبكة "بي بي سي".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق، بأن الاتفاق يتضمن حصول النادي الهولندي على نسبة من بيع اللاعب مستقبلا.

وحصل تشيلسي على توقيع هاتو على عقد حتى صيف 2032، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وكان تشيلسي قد أبرم مجموعة من الصفقات هذا الصيف، أبرزها تعاقده مع رباعي الهجوم جيمي جيتينز، جواو بيدرو، ليام ديلاب وإستيفاو ويليان.

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