إعلام عبري: إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بأثينا بسبب الاحتجاجات الشعبية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم، أنه تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الإسرائيليين في اليونان.

إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا

وكان رئيس بلدية أثينا وجه هاريس دوكاس، الأحد الماضى، انتقادات لاذعة إلى نوعام كاتس السفير الإسرائيلي في اليونان بعد اتهامه السلطات المحلية بالتقاعس عن إزالة رسوم جرافيتي قال إنها "معادية للسامية" وتسيء لمشاعر السياح الإسرائيليين.

وكتب رئيس بلدية أثينا، في منشور على منصة إكس، أن سلطات المدينة "ترفض العنف والتمييز بجميع أشكالهما"، مضيفًا: "لا نقبل دروسًا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين" في إشارة إلى حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ ما يقرب من عامين.

وجاء رده بعد تصريحات نقلتها صحيفة "كاثيميريني" المحلية عن السفير الإسرائيلي، قال فيها إن بلدية أثينا "لا تبذل جهدًا كافيًا لحماية المدينة من مجموعات منظّمة تكتب شعارات معادية للسامية" مضيفًا أن "إهمال تنظيف الشوارع يزعج السياح الإسرائيليين".

لكن رئيس البلدية اعتبر أن "المثير للسخط أن يركز السفير على كتابات على الجدران، أُزيل معظمها أصلًا، في وقت ترتكب إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة".

مظاهرات فى العاصمة اليونانية ضد العدوان الإسرائيلي

وتشهد العاصمة اليونانية مظاهرات مستمرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ينظمها ناشطون ويساريون للتنديد بالقصف والعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، كما اندلعت احتجاجات في بعض الجزر اليونانية اعتراضًا على وصول سفن سياحية تقل إسرائيليين.

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