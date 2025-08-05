الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يصر على مواصلة الحرب لكن عليه وقفها وإعادة الجميع

عائلات الأسرى،فيتو
عائلات الأسرى،فيتو

 قالت هيئة البث الإسرائيلية عن والدة الأسير نمرود كوهين، إن نتنياهو يصر على مواصلة الحرب لكن عليه وقفها وإعادة الجميع، حيث لم يتبق للمختطفين وقت طويل للبقاء أحياء وأصحاب القرار لا ينصتون.

وقبل وقت سابق دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لمظاهرة في تل أبيب اليوم، للمطالبة بإبرام صفقة وإعادة الأسرى.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: “عقدنا لقاءات في البيت الأبيض مع مسئولين من الإدارة الأمريكية”.

وجاء في بيان عائلات الأسرى: طالبنا المسئولين الأمريكيين بمواصلة التفاوض حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، وطالبوا الرئيس دونالد ترامب بمواصلة الجهود وممارسة الضغط لإيجاد حل.

 

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار 

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس ، زاعما أنه يظهر عدم رغبتها في التوصل لاتفاق بشأن غزة.

وادعى ويتكوف، أن حماس تبدو غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، مضيفا: “سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى إلى ديارهم”. 

وواصل ويتكوف مزاعمه: “من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية ونحن مصممون على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة”.

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