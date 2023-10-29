مسيرة حاشدة في اليونان رفضا للعدوان الإسرائيلي ودعمًا لفلسطين (فيديو)

اخبار غزة الان، احتشد اَلاف المواطنين في مسيرة لدعم فلسطين من وسط العاصمة اليونانية أثينا مرورًا بالسفارة الأمريكية إلي السفارة الإسرائيلية.

دعم القضية الفلسطينية



وشاركت النقابة الشيوعية "الجبهة القتالية اليونانية" وبدعم المنظمات العامة ومشاركة العديد من الفلسطينيين والسفير الفلسطيني يوسف دورهوم في المسيرة الحاشدة دعما للقضية الفلسطينية.

The world continues to rise up against the genocide in Gaza. You're watching huge mobilisations taking place on the streets of #Athens right now. The world is saying *no* to Israeli fascism. Solidarity will be our weapon. #FreePalestine #antireportpic.twitter.com/T6YTIyqyo2 — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) October 29, 2023

هتافات دعم فلسطين

وهتف المتظاهرون المشاركون بالمسيرة بوضع حد للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، والوقف الفوري للمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية حرة داخل حدود 1967 وعاصمتها القدس.



وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، إن قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار.

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القضية الفلسطينية



وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل إلى حلول على قدر الإمكان، متابعا، التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا.



الاعتداء على المدنيين



وواصل: لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقًا للقانون الدولي.

كارثة غزة



ولفت: يجب أن نفعل شيئًا فورًا لوضع حد للحالة الكارثية في غزة، وقفت على معبر رفح عند أبواب غزة ولم أستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها.

انتهاكات إسرائيل



وأكد: أن إسرائيل ترتكب انتهاكا أخلاقيا وقانونيا في حربها بقطاع غزة، ولا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في قطاع غزة، يجب حماية حقوق المدنيين الأبرياء وإنقاذ الأطفال بغزة.

وأضاف: سنجري تحقيقا حول أي جرائم تم ارتكابها داخل الأراضي الفلسطينية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم، بدخول 33 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.