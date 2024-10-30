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ثقافة وفنون

إلهام شاهين تواسي شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف

حسن يوسف، فيتو
حسن يوسف، فيتو

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان الراحل حسن يوسف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: "وداعًا الفنان الكبير حسن يوسف".

وتابعت: "خالص  العزاء للسيدة الفاضلة زوجته، الفنانة شمس البارودي وأبناءه وبناته وكل عائلته ومحبيه في كل مكان".

وأضافت: “نعزي أنفسنا أيضًا وكل الوسط الفني بغياب رمز للفن الجميل، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب بإذن الله”.


ورحل عن عالمنا الفنان القدير حسن يوسف، الذي قدم عشرات الأعمال الفنية المتميزة والناجحة خلال مسيرة فنية ممتدة.

 

ولقد أعلن محمد يوسف وفاة شقيقه الأكبر وفاة الفنان الكبير حسن يوسف عن 90 عامًا.

 

الستينيات مرحلة التوهج للفنان الراحل

كانت مرحلة الستينيات هي مرحلة التوهج الفني للراحل حسن يوسف، حيث قدم أعمالًا ناجحة مع عدد من نجمات السينما أبرزهن: سعاد حسني حيث كون معها ثنائية حققت نجاحًا لافتًا.

 

أبرز الأدوار التي قدمها حسن يوسف

ومن أبرز أدوار الفنان الراحل: دور عادل في فيلم نساء الليل، ودور شريف شرف في فيلم العزاب الثلاثة، وكمال عزمي في الثلاثة يحبونها، وحسام في فيلم شاطيء المرح مع الفنانة نجاة، وأحمد في الزواج على الطريقة الحديثة مع السندريلا سعاد حسني، وحسين محمود في ٧ أيام في الجنة، وفوزي في فيلم للرجال فقط.

 

اعتزال التمثيل ثم العودة من جديد

اعتزل الفنان الراحل التمثيل في التسعينيات، ثم عاد في عام 2001 إلى الفن مقدمًا أعمال ذات صبغة دينية مثل مسلسل ابن ماجة القزويني، ومسلسل إمام الدعاة الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي يعتبر من أبرز علاماته الفنية، وشارك أيضًا في مسلسلات اجتماعية فيما بعد مثل: مسائل عائلية جديدة ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة مع الفنانة غادة عبد الرازق.

 

حياة حسن يوسف الشخصية 

تزوج حسن يوسف الفنانة لبلبة، ولكن زيجتهما انتهت بالطلاق، ثم تزوج الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، منها فيلم 2 على الطريق عام 1984، وحسن يوسف لديه أربعة أولاد من زوجته شمس البارودي، وهم: ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله الذي رحل عن دنيانا في يوليو 2023.

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