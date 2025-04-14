شمس البارودي تكشف عن صور نادرة مع حسن يوسف من حفل زفافهما

فاجأت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، جمهورها بالكشف عن مجموعة من الصور والذكريات التي جمعتها بزوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

تضمنت المنشورات صورا نادرة من حفل زفافهما، وبطاقات كتبها الراحل بخط يده، عبر فيها عن مشاعره الصادقة تجاهها في مناسبات مختلفة.

في هذا السياق، قالت شمس البارودي إنها عثرت على هذه الكنوز من الذكريات بالصدفة أثناء بحثها عن خطاب قديم أرسلته لها شقيقتها الكبرى نيفان بعد زواجها من حسن يوسف، وكان مرفق بصورة لطفليها، فوجدت مجموعة من الرسائل العاطفية التي أرسلها لها زوجها الراحل أثناء تواجده في دبي لتصوير أحد المسلسلات.

وجاء من بين ما عثرت عليه، ظرف صغير كتب عليه حسن يوسف: "هذه وصيتي لأني مسافر للحج"، حيث تضمن كلمات مؤثرة أوصى فيها بزوجته، ووالدته، وأبنائهما، مما يعكس مدى اهتمامه العميق بعائلته.

وكشفت شمس عن جانب رومانسي دافئ في شخصية زوجها الراحل مؤكدة أن الرسائل والبطاقات التي تحتفظ بها تعتبر كنزا ثمينا يحمل بين طياته مشاعر الحب والوفاء التي جمعتهما مشيرة إلى أن حسن يوسف كان يحرص دائمًا على التعبير عن حبه في كل مناسبة، وهو ما ترك أثرا بالغا في نفسها.

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