سائق توك توك يعتدى على سيدة بالغربية، والأمن يكشف التفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر اعتداء أحد الأشخاص على سيدة بمحافظة الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بخصوص الفيديو، إلا أن التحريات كشفت أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، وأثناء استقلال سيدة ونجلتها مركبة "توك توك" للعودة إلى محل إقامتهما، نشبت مشادة كلامية بينها وبين السائق بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى تعدٍ بالضرب من قبل السائق، مما أسفر عن إصابة السيدة بسحجات متفرقة بالجسم.

تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ المحلة بمحافظة الغربية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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