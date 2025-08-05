الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سائق توك توك يعتدى على سيدة بالغربية، والأمن يكشف التفاصيل

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر اعتداء أحد الأشخاص على سيدة بمحافظة الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بخصوص الفيديو، إلا أن التحريات كشفت أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، وأثناء استقلال سيدة ونجلتها مركبة "توك توك" للعودة إلى محل إقامتهما، نشبت مشادة كلامية بينها وبين السائق بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى تعدٍ بالضرب من قبل السائق، مما أسفر عن إصابة السيدة بسحجات متفرقة بالجسم.

العثور على جثمان الضحية الثالثة إثر الغرق بترعة في أسيوط

جرينوف وآر بى جى ضمن المضبوطات، الداخلية تعلن العثور على ترسانة أسلحة داخل وكر خط ديروط

تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ المحلة بمحافظة الغربية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية مشاجرة تعدى على سيدة وزارة الداخلية المحلة فيديو مشاجرة النيابة العامة

مواد متعلقة

العثور على جثمان الضحية الثالثة إثر الغرق بترعة في أسيوط

جرينوف وآر بى جى ضمن المضبوطات، الداخلية تعلن العثور على ترسانة أسلحة داخل وكر خط ديروط

مصرع شخص في مشاجرة بمنطقة المهندسين بالجيزة

وفاة 3 شباب في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج

ضبط متهم بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض داخل محل تجاري بالجيزة

الداخلية تساعد كبار السن والمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

مشاجرة مسلحة في البحيرة وإصابة 3 أشخاص، والأمن يكشف التفاصيل

القبض على سائق وزوجته بعد تخلصهما من طفلهما الرضيع أمام مسجد بأطفيح

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

خبير اقتصادي يكشف السبب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

اعتبارا من اليوم، 250 جنيها أجرة جميع وحدات الإيجار القديم

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة وسحب على شمال البلاد

الوطنية للانتخابات: عدم منح الحصر العددي للأصوات إلا لمن يحمل توكيلًا صادرًا من الشهر العقاري

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

هل يجوز القصر في الصلاة حال السفر للمصيف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن ( فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

هل يجوز القصر في الصلاة حال السفر للمصيف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads