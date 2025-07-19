الداخلية: ضبط سائق سيارة نقل صدم مركبة ولاذ بالفرار في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة نقل اصطدم بسيارته أثناء سيرهما بأحد الطرق العامة، وتسبب في تلفيات بها قبل أن يفر من موقع الحادث.

وتبيّن من الفحص أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة مينا البصل من سائق مقيم بالمحافظة، يفيد بتعرضه للاصطدام من الخلف بسيارة نقل أثناء قيادته على أحد الطرق بدائرة القسم، ما أسفر عن تلفيات بمركبته، بينما فر قائد السيارة المتسببة في الحادث.

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، كما تم القبض على قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الغربية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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