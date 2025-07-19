السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ضبط سائق سيارة نقل صدم مركبة ولاذ بالفرار في الإسكندرية

ضبط سائق سيارة نقل
ضبط سائق سيارة نقل صدم مركبة ولاذ بالفرار في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة نقل اصطدم بسيارته أثناء سيرهما بأحد الطرق العامة، وتسبب في تلفيات بها قبل أن يفر من موقع الحادث.

وتبيّن من الفحص أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة مينا البصل من سائق مقيم بالمحافظة، يفيد بتعرضه للاصطدام من الخلف بسيارة نقل أثناء قيادته على أحد الطرق بدائرة القسم، ما أسفر عن تلفيات بمركبته، بينما فر قائد السيارة المتسببة في الحادث.

فيديوهات شغلت السوشيال ميديا.. مشاجرات مدينة نصر وحلوان ومينا البصل تتصدر.. والداخلية تلاحق طفل يقود سيارة نقل (صور)

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأخرى في الشرقية وهروب سائقها

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، كما تم القبض على قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الغربية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية ضبط سائق سيارة نقل شرطة مينا البصل محافظة الإسكندرية قسم شرطة مينا البصل قسم شرطة مينا مينا البصل سائق سيارة نقل بمحافظة الاسكندرية محافظة الغربية الأجهزة الأمني قائد سيارة نقل اصطدم بسيارته

مواد متعلقة

فيديوهات شغلت السوشيال ميديا.. مشاجرات مدينة نصر وحلوان ومينا البصل تتصدر.. والداخلية تلاحق طفل يقود سيارة نقل (صور)

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأخرى في الشرقية وهروب سائقها

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية بدمياط 

إصابة شخصين في مشاجرة بحلوان

ضبط سائق اعتدى على راكب بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

ضبط سائق ميكروباص بتهمة التعدي على راكب وتهديده بسلاح أبيض في الإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بمدينة نصر

السجن المؤبد والمشدد لقاتلي شاب في الخانكة بالقليوبية

الأكثر قراءة

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية

بسبب حفل راغب علامة، تعليق غريب من ياسمين عز على أزمة أحمد فتوح (فيديو)

تألق الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على الشمس 5-4 وديا

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة حصول فتوح على سلفة نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه

تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم (فيديو)

بعد أزمة أسماء جلال، أزهري يوضح سبب تحريم عمل الرجال بمهنة كوافير سيدات

المزيد
الجريدة الرسمية