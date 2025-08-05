11 أغسطس، منتخب الشباب يطير إلى الدار البيضاء لمواجهة المغرب وديا

منتخب الشباب، حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 11 أغسطس الجاري موعدا لسفر بعثة منتخب الشباب تحت 20 سنة إلى الدار البيضاء، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي.

منتخب مصر للشباب يواجه المغرب وديا

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذى للفيفا على دعوة تلقاها من نظيره المغربي بشأن أداء منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة بقيادة أسامة نبيه، مباراتين وديتين مع نظيره المغربي فى الفترة من ١١ إلى ١٦ أغسطس الجاري بالمغرب فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.

أسامة نبيه، فيو

وقال حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب أنه جاري الترتيب والتجهيز لإنهاء كافة إجراءات السفر مشيرا إلى أن موعد المباراتين سيكون يومي ١٣ و١٥ أغسطس بمدينة الدار البيضاء.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

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