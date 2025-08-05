أنشطة رياضية وثقافية ضمن فعاليات بطولة العلمين للجامعات (صور)

تواصلت فعاليات بطولة العلمين للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبتنظيم الجامعة المصرية بالعلمين بقيادة الدكتور نشأت الوكيل رئيس الجامعة، وإشراف قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، ومعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد.

بطولة العلمين للجامعات

وتجسد البطولة، التي تقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، نموذجًا مبتكرًا للتفاعل بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، حيث تمضي الفعاليات بوتيرة متصاعدة، تدمج بين الرياضة والثقافة والوعي المجتمعي، وتتيح للطلاب تجربة متكاملة تنعكس إيجابًا على مهاراتهم وشخصيتهم الجامعية.

بطولة العلمين للجامعات

وشهد المشاركون جولة تعريفية داخل متحف العلمين الحربي، تعرفوا خلالها على محطات بارزة من تاريخ مصر العسكري، بما أضاف بعدًا وطنيًا وثقافيًا للبطولة، وأسهم في تعزيز وعي الطلاب بقيمة المكان الذي يحتضن الحدث، وربطهم بجذورهم التاريخية في أجواء من الفخر والانتماء.

بطولة العلمين للجامعات

منافسات رياضية بين الطلاب في بطولة العلمين للجامعات

وعقب ذلك، انطلقت المنافسات الرياضية التي جمعت بين الحماس والانضباط، حيث تنافست الجامعات في مباريات كرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، وسط أجواء جسدت الروح الرياضية والاحترام المتبادل، وعكست مدى ما يتمتع به الطلاب من طاقات وقدرات تنظيمية ومهارية.

بطولة العلمين للجامعات

من جانبه، أشار الدكتور نشأت الوكيل، رئيس الجامعة المصرية بالعلمين، إلى أن تنظيم البطولة يعكس إيمان الجامعة العميق بدورها في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال أنشطة رياضية وتفاعلية تفتح أمامهم آفاقًا جديدة خارج حدود التعليم التقليدي، مؤكدًا أن العلمين الجديدة لم تعد فقط وجهة عمرانية واعدة، بل باتت منصة حقيقية لصناعة الوعي الطلابي، وأن الجامعة حرصت على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة تستند إلى معايير الجودة والاحتراف، بما يليق بصورة الجمهورية الجديدة وشبابها الواعد.

بطولة العلمين للجامعات

وبدوره، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي ومدير معهد إعداد القادة، أن البطولة تُعد مساحة حقيقية لصقل الشخصية الطلابية وأنها ترجمة واقعية لرؤية الوزارة في تحويل النشاط الطلابي إلى أداة فاعلة لبناء الوعي وتنمية القدرات القيادية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تخلق بيئة محفزة على الإبداع والتفاعل، وتُسهم في تعميق روابط التعاون بين الجامعات المصرية، ضمن إستراتيجية وطنية تضع الشباب في قلب أولويات التنمية.

بطولة العلمين للجامعات

وتؤكد الجامعة المصرية بالعلمين، من خلال هذه البطولة، التزامها بدورها الوطني في دعم طلاب الجامعات المصرية، وإعداد أجيال قادرة على القيادة، والانخراط الفاعل في قضايا المجتمع، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وترسيخ قيم الانتماء والإبداع في نفوس الشباب.

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