انخفاض العجز التجاري في أمريكا إلى 60.2 مليار دولار خلال يونيو

تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، في ظل هبوط حاد في الواردات الأمريكية من السلع الاستهلاكية، وذلك في أحدث مؤشر على تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية.

العجز التجاري في أمريكا

وكشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع العجز التجاري الإجمالي بنسبة 16% خلال الشهر قبل الماضي إلى 60.2 مليار دولار.

وبعد أيام من إعلان انخفاض العجز التجاري للسلع بنسبة 10.8% إلى أقل مستوى له منذ شهر سبتمبر 2023، ذكرت الحكومة الأمريكية ان العجز بالكامل، بما يتضمن قطاع الخدمات، كان أيضًا عند أدنى مستوياته منذ نفس الشهر من 2023 أيضا.

الصادرات الأمريكية من السلع

وانخفض إجمالي الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات إلى 277.3 مليار دولار خلال يونيو، مقابل 278 مليار دولار خلال شهر مايو، بينما تراجع إجمالي واردات الولايات المتحدة إلى 337.5 مليار دولار خلال الشهر قبل الماضي مقابل 350.3 مليار دولار في مايو.

وأدى تراجع العجز التجاري بشكل كبير إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من عام 2025، والذي تم إعلان بياناته خلال الأسبوع السابق، وهو ما جاء عكس الانكماش الذي سجله خلال الربع الأول تزامنًا مع زيادة الواردات في ظل تكثيف الشراء من المستهلكين والشركات قبل تطبيق التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من 2025 معدل نمو 3% على أساس سنوي، وذلك بعد انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام.

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