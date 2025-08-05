أمين عام حزب الله اللبناني: أمريكا تأتي بإملاءات لنزع قوة حزب الله ولبنان لصالح إسرائيل

طالب أمين عام حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، بضرورة الإسراع في إنجاز المحاكمات والتحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، بعيدا عن التسييس الذي أخّر النتائج إلى هذه المرحلة

كلمة الشيخ نعيم قاسم فى إحياء ذكري الحاج رمضان

وقال الشيخ نعيم قاسم خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لإحياءً لذكرى محمد سعيد إيـزدي المعروف بـ "الحاج رمضان"، ما هي خارطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار فيه؟ نحن نعتبر أنه لا بدّ من 3 قواعد أساسية لبناء لبنان.

الأولى هي المشاركة والتعاون، الثانية وضع الأولويات التي تؤسس للواقع اللبناني ولا نتلهى بالطلبات الخارجية، والثالثة عدم الخضوع للوصاية.

وشدد، على ان اتفاق وقف إطلاق النار انعقد بشكل غير مباشر وأبرَز تعاونًا وثيقًا ومميّزًا بين المقاومة والدولة، ومن أرقى أشكال التعاون أن المقاومة سهّلت للدولة ما ورد في الاتفاق.

وتابع الأمين العام لحزب الله، ان إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيرًا على الإجراءات التي اتخذها الاحتلال حيث ندمت على صياغة الاتفاق، وأمريكا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل.

نعيم قاسم يؤكد أن إضعاف يصب فى مصلحة إسرائيل

واستطرد الشيخ نعيم قاسم، "مصلحة إسرائيل هي إضعاف لبنان لتتحكّم بمساره، وأمريكا لم تأت لطرح اتفاق جديد بل إملاءات بنزع قوة حزب الله ولبنان والمقاومة والشعب بالكامل".

موضحا، أن المذكرة الثالثة للمبعوث الأمريكى، توم براك، أسوأ من الأولى والثانية ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50% من البنية التحتية للحزب في غضون 30 يومًا.

وأوضح: "ترون اليوم في فلسطين الإجرام والإبادة لهذا الشعب الفلسطيني العظيم، هذا إجرام ممنهج يومي، هذا الإجرام يدلّ على أن أمريكا وإسرائيل تعملان بشكل منظّم لإبادة الشعب الفلسطيني".

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