غارتان جويتان بمسيرة تستهدف بلدة في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة شنت غارتان جويتان علي بلدة دعبال جنوب لبنان ولم تحدد جهة اطلاقهما حتى الآن.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد قطاع بنت جبيل بحزب الله في لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، اغتياله قائد قطاع بنت جبيل في جماعة حزب الله بلبنان بغارة جوية.



سلاح جماعة حزب الله

في سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي توم براك يوم الإثنين الماضي، على أن سلاح حزب الله شأن "داخلي" في وقت تواصل فيه واشنطن الضغط على السلطات لنزعه، بعد حرب دامية مع إسرائيل كلّفت الحزب جزءًا كبيرًا من ترسانته العسكرية وعددًا من قادته.

وقال السفير الأمريكي لتركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك في مؤتمر صحفي ببيروت بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني: "نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية"، مشيرًا إلى أن رفض تسليم هذا السلاح سيكون "مخيبًا للآمال"، لكن "لن تكون هناك عواقب" من الولايات المتحدة على لبنان.

وأضاف "قادتكم كانوا أكثر من متعاونين"، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات الجارية، معقولة بشكل مذهل ومهمة".

وخلال زيارة سابقة، سلّم برّاك السلطات في لبنان طلبًا من واشنطن يقضي بالتزام رسمي من الدولة اللبنانية بنزع كامل لسلاح حزب الله.

وبعد لقاء برّاك بالرئيس اللبناني جوزيف عون، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان سلّم الموفد الأمريكي "مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر 2024"، تاريخ سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

ولفتت إلى أن مضمونه يتمحور "حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها".

ورغم وقف إطلاق النار، تشنّ إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خاصةً في الجنوب، تقول غالبًا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقعه.

ولفت براك في الوقت نفسه إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل "لم ينجح". وقال: "أمريكا ليست هنا لإجبار إسرائيل على أي شيء. نحن هنا لنستخدم نفوذنا لجمع العقول الهادئة معًا للتوصل إلى حل".

وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي مني خلالها بخسائر كبيرة. وتوعّدت بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران.

وشدّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة الاسبوع الماضي، على أن الحزب برفض تسليم سلاحه أمام "تهديد وجودي" يواجهه لبنان. وأضاف أن "صد هذا الخطر" يكون "بتعاون كل الأطراف اللبنانية على تمرير هذه المرحلة وبتطبيق إسرائيل للاتفاق والضغط على أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة والرعاة، أن يخرجوا إسرائيل من لبنان وأن ينفذوا ما عليهم".

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