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حوادث

سوء الخاتمة، مصرع عاطل سقط من الطابق الثالث أثناء محاولة سرقة شقة بالطالبية

إسعاف
إسعاف

 لقى عاطل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، أثناء محاولته الفرار بعد ضبطه خلال محاولة سرقة إحدى الشقق السكنية.

مصرع عاطل أثناء محاولة سرقة شقة بالطالبية

 كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شخص من عقار ومصرعه في الحال، وعلى الفور، انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث لإجراء التحريات اللازمة.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى عاطل، حاول التسلل إلى شقة بغرض السرقة، وأثناء مطاردته من قِبل قاطني الشقة، اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، مما أدى إلى وفاته على الفور متأثرًا بإصاباته.

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

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