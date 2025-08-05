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حوادث

ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ41 مليون جنيه (صور)

ضبط عنصر إجرامي،
ضبط عنصر إجرامي، فيتو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

مخدرات وأسلحة نارية بـ41 مليون جنيه

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 360 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، أيس" – 49 قطعة سلاح نارى "48 بندقية خرطوش- طبنجة").

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة 41 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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