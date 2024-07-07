الأحد 07 يوليو 2024
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إثيوبيا تتعنت ضد مصر، باحث بالشأن الإفريقي: سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا

سد النهضة يمرر تدفقات
سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا من المياه، فيتو

سد النهضة، لا تزال إثيوبيا تمارس تعنتها ضد مصر، حيث كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، أن سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا في اتجاه السودان، مشيرًا إلى أن شمال سنجة بالسودان يسجل انخفاضا كبيرا في منسوب النهر يقدر بحوالي 1.5 متر.

تراجع النيل الأزرق بسبب سد النهضة

وأكد هاني إبراهيم أن سد النهضة تسبب في تراجع كبير في منسوب النيل الأزرق، المورد الأساسي لنهر النيل في مصر، ويقدر حجم التراجع بحوالي 2 متر انخفاضا، في منسوب النيل الأزرق بالقرب من محطة الديم الحدودية بالسودان. 

تدفقات قليلة جدًا من سد النهضة لا تكفي احتياجات مصر والسودان، فيتو

كما كشف الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن إثيوبيا تقوم بتشغيل توربينين بالتناوب، بدلًا من تشغيل التوربينين معا، وهذه الكميات من المياه غير كافية لتلبية الاحتياجات المائية لمصر والسودان.

سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة لمصر والسودان

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن سد النهضة، وما سببه من تراجع في النيل الأزرق: "السد الاثيوبي يمرر تدفقات منخفضة جدًا في اتجاه السودان، وبالتالي خزان الروصيرص السوداني يحاول الحفاظ على أي مخزون لتوليد الكهرباء، والنتيجة تراجع كبير في منسوب النيل الأزرق"


وتابع هاني إبراهيم: "نطاق شمال سنجة يسجل انخفاض كبير في منسوب النهر يقدر بحوالي 1.5 متر عن نفس الفترة من العام الماضي. في 2 يوليو 2023 سجل 424.65 متر، في 3 يوليو 2024 سجل 423.11 متر"
وأكد باحث حوض النيل هاني إبراهيم أن " السد الكارثي يتسبب في تراجع كبير في منسوب النيل الأزرق خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو الماضي، ويقدر حجم التراجع بحوالي 2 متر انخفاض في منسوب النيل الازرق بالقرب من محطة الديم الحدودية بالسودان."

تدفقات سد النهضة أقل من احتياجات مصر والسودان

وأشار هاني إبراهيم إلى أنه "بتاريخ 29 يونيو سجل منسوب النيل الأزرق 486.53 متر، بينما في 19 يونيو 488.86 متر، بما يعني أن التدفق يوم 19 يونيو يعادل حوالي  42 مليون متر مكعب يوميًا، بينما في 29 يونيو أقل من ذلك"

تراجع منسوب مياه النيل الأزرق، فيتو


وأوضح أن تراجع منسوب النيل الأزرق يكشف أن "إثيوبيا تقوم بتشغيل تبادلي للتوربينات وليس 2 توربين معا، ما يشير إلى أن إثيوبيا تقوم بتشغيل التوربينات بالتناوب بدلًا من تشغيل توربينين معا. وهذه الكميات غير كافية لتلبية الاحتياجات المائية لمصر والسودان"     

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