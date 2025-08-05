أعلنت وزارة الصحة في غزة: سجلنا 8 وفيات جراء التجويع وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة.

بينما أعلنت خدمات الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، عن سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين من طالبي المساعدات شمال مدينة رفح.

ومن جانبه، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تجويع أهالي القطاع، ويفرض قيودا صارمة على دخول المواد الغذائية للقطاع.

نهب المساعدات

وأضاف: الاحتلال يريد تأجيج الفوضى في القطاع من خلال عمليات نهب المساعدات.

وقبل وقت سابق، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية: أطفال وشيوخ غزة نحلت أجسادهم، وأصبحنا نسجل كل يوم وفيات بسبب المجاعة.

مدير مجمع الشفاء بغزة: نسجل يوميا وفيات بسبب المجاعة

وأضاف الدكتور محمد أبو سلمية: ندعو العالم لزيارة المستشفيات والخيام والبيوت الفارغة من كسرة خبز.

وفي السياق ذاته، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الإثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق

وأضاف فولكر تورك: وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع: المساعدات القليلة التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة لا تفي بالاحتياجات، وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا ودون عوائق.

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