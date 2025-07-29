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خارج الحدود

أطباء السودان: الجوع يقتل 13 طفلا بمعسكر لقاوة للنازحين بدارفور

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في معسكر "لقاوة" للنازحين بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، والذي يضم أكثر من 7 آلاف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

سوء التغذية والنقص الحاد للغذاء

وكشفت الشبكة، وفقا لبيان رسمي صادر عن وفاة 13 طفلا، جراء سوء التغذية والنقص الحاد للغذاء، خلال يونيو الماضي.

وبحسب المعلومات التي توفرت لفريق الشبكة من داخل المعسكر، فإلى جانب نقص الغذاء الذي أدى إلى انتشار حالات الهزال الحاد، خاصة بين الأطفال، يتعرض النازحون لهجمات متكررة من قبل مجموعات مسلحة بصورة متكررة، مما يهدد أمن وسلامة سكانه ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

التحرك الفوري لتوفير الغذاء والرعاية الصحية

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري لتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأساسية للنازحين بالمعسكر، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، مع تأمين المعسكر وحماية المدنيين من الهجمات المتكررة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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السودان بمدينة الضعين دارفور

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