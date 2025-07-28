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أخبار مصر

توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى السودان (فيديو وصور)

توافد مئات السودانيين
توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس
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 توافد المئات من أبناء الشعب السوداني المتواجدين فى مصر، على محطة رمسيس صباح اليوم، لاستقلال القطار المخصص لنقلهم إلى أسوان، تمهيدا لعودتهم إلى بلدهم.. وحرصت هيئة السكك الحديدية على تسهيل إجراءات سفرهم من خلال توفير عدد كبير من الموظفين لتقديم الإرشادات إلى السودانيين العائدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.. كما وفرت الهيئة سيارات كهربائية خاصة داخل المحطة لتسهيل تحركات كبار السن والأطفال مع أمتعتهم وحقائبهم.

 تجدر الإشارة إلى أن هيئة سكك حديد مصر، كانت قد بدأت فى تسيير قطارات خاصة لنقل السودانيين المتواجدين فى مصر، والراغبين فى العودة الطواعية إلى السودان بعد استقرار الأوضاع هناك، حيث يستقلون حافلات خاصة من هناك تنقلهم إلى داخل الأراضى السودانية، وذلك بالتنسيق التام بين الجهات المختصة فى كل من مصر والسودان.

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