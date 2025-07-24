قالت حركة المقاومة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: نطالب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الغربية بترجمة مواقفها المعلنة لأفعال.

حماس: أمريكا تتحمل مسئولية مباشرة عن استمرار التجويع

وأضافت حماس في بيانها: ندعو الدول الغربية لمراجعة التعاون مع الاحتلال ووقف إمداده بالسلاح ومحاسبته على استخدام التجويع للقتل.



ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وملزمة تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات فورا، وحملت الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن استمرار جريمة الإبادة والتجويع في غزة بدعمها المطلق للاحتلال.

وفي السياق ذاته قال وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند أوكروست، اليوم الخميس: نفعل ما بوسعنا لوقف الحرب في غزة.



وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف الوزير النرويجي: الوضع في غزة يتصدر اجتماعات مجموعة الـ20، وما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك صارخ للقانون الإنساني.

وتابع: مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لتزويد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تقدم للجميع وأن تكون أمرا محايدا.

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