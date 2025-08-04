مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون 2/2 وديا

تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره إيفرتون بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت، اليوم الإثنين، على ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل برونو فيرنانديز وماسون ماونت هدفي مانشستر يونايتد، بينما أحرز إيليمان نداي وأماد ديالو هدفي فريق إيفرتون.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يسعى لضم لاعب مانشستر يونايتد

وزعمت صحيفة "تيليجراف" أن تشيلسي لا يزال حريصًا على التعاقد مع الجناح الدولي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد بعد إجراء "سلسلة من التحريات" حول شخصية جارناتشو وسلوكه.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن البلوز لم يتأثر بخلافات اللاعب الأرجنتيني داخل أولد ترافورد، والذي تضمن إبعاده عن تشكيلة الفريق الأول، بعد خلاف واضح مع المدرب روبن أموريم، وبعض الحوادث غير السارة خلال جولة الشياطين الحمر في آسيا.

تتوقع الصحيفة أن يقدم تشيلسي عرضًا لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لكن ذلك قد يتوقف على ما إذا كان مانشستر يونايتد سيتمكن من التعاقد مع مهاجم لايبزيج بنجامين سيسكو أم لا.

وأوضحت أن جارناتشو يرغب في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن أيامه مع مانشستر يونايتد على وشك الانتهاء.

أكدت الصحيفة البريطانية أنه إذا أراد تشيلسي التعاقد مع جارناتشو، من بين أهداف أخرى تشمل لاعب لايبزيج تشافي سيمونز، فقد يضطر إلى بيع بعض اللاعبين.

وأفادت بأن كريستوفر نكونكو وأرماندو بروجا هما جزء من مجموعة لاعبي البلوز الذين من المتوقع أن يغادروا بشكل نهائي، في حين أن مارك جيو وتيريك جورج قد يغادران على سبيل الإعارة.

لفتت الصحيفة إلى أن جارناتشو، الذي ورد أنه رفض اهتمام أستون فيلا، ليس لديه الكثير من الوقت لتأمين رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

أمام لاعب الشياطين الحمر حوالي شهر لإتمام انتقاله، وإلا فمن المرجح أن يظل على هامش الفريق، في أحسن الأحوال، تحت قيادة أموريم.

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