مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض طويل الأمد لنجم الفريق بسبب ريال مدريد

كشف خبير الانتقالات والصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي يسعى لتقديم عرض رسمي لتجديد عقد نجم خط الوسط الإسباني رودري حتى يونيو 2029، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب داخل أروقة النادي.

وذكر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن إدارة السيتي تعمل على صياغة عقد جديد سيجعل رودري ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق بعد النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

ويأتي هذا العرض كدليل واضح على التقدير الكبير الذي يكنه النادي والجهاز الفني بقيادة المدرب بيب جوارديولا للاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

ولم يتم توقيع العقد الجديد بعد، لكن القرار النهائي يبقى بيد رودري، الذي لم يبدِ أي اعتراض حتى الآن، حيث يرتبط بعلاقة ممتازة مع إدارة النادي ومدربه.

ويعد اللاعب الإسباني عنصرًا أساسيًا في تشكيلة السيتي، حيث يلعب دورًا محوريًا في خط وسط الفريق.

انضم رودري إلى مانشستر سيتي في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وساهم بشكل حاسم في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وترى إدارة مانشستر سيتي في استمرار رودري أولوية استراتيجية ضمن مشروعها الرياضي طويل الأمد، وتسعى من خلال هذا العرض إلى تعزيز التزام اللاعب مع الفريق، وقطع الطريق على الأندية الأوروبية الأخرى التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه خاصة ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.