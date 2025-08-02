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رياضة

مخاوف من تكرار سيناريو الموسم الماضي.. هل يؤثر انفصال جوارديولا عن زوجته على مان سيتي

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، مساء اليوم السبت، أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على وشك الانفصال عن زوجته كريستينا سيرا.

تخوف في مانشستر سيتي من انفصال جوارديولا عن زوجته

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يتخوف مانشستر سيتي من التأثير السلبي لهذا الانفصال على تحضيرات الفريق للموسم الجديد، حيث من المرتقب الإعلان عن القرار، في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وهناك الآن مزيد من الإلحاح لإنهاء الأمور بين الطرفين، مع تدهور العلاقة، وهو ما جعل توقيع أوراق الطلاق وشيكًا.

علاقة جوارديولا مع زوجته

واستمرت علاقة بيب وكريستينا 30 عامًا، وتزوجا رسميًا في عام 2014، واتفقا على الانفصال في ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من توقيع المدرب عقدًا جديدًا مع نادي مانشستر سيتي.

وزعمت تقارير صحفية أن هذا القرار كان "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لكريستينا.

وقدم جوارديولا أسوأ موسم له كمدرب للسيتي في (2024-2025)، مع أرقام سلبية غير مسبوقة طوال مسيرته التدريبية.

وصرح بيب جوارديولا سابقًا بأنه سيغادر مانشستر سيتي في عام 2027، بعد انتهاء عقده.

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