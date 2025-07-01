انتكاسة جديدة تضرب رودري في مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، معاناة رودري من إصابة جديدة، بعد هزيمة الفريق أمام الهلال السعودي، وتوديعه كأس العالم للأندية.

إصابة جديدة تضرب رودري

وعاد رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، إلى صفوف مانشستر سيتي بعد أن تعافى من إصابته في أربطة الركبة التي دمرت موسمه 2024-2025.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، المشاركة تدريجيًا بالتشكيلة الأساسية مع جوارديولا في كأس العالم للأندية 2025، لكنه اضطر إلى الخروج في الوقت الإضافي خلال مباراة الدور الـ16 ضد الهلال السعودي بعد أن دخل الملعب في الدقيقة 53.

ويعاني رودري الآن من مشكلة بدنية جديدة، بعد أسابيع قليلة من تعافيه من إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي.

جوارديولا يعترف بإصابة رودري

واعترف جوارديولا بذلك أمام الصحفيين، قائلا: "علينا أن نرى رودري، لقد اشتكى من حالته، لكننا بحاجة إلى وقت للعودة".

وحتى مع وجود رودري تحت تصرفه، أكد جوارديولا أن مانشستر سيتي عانى من صعوبة في الدخول في أجواء المباراة ضد الهلال السعودي، والتي انتهت بهزيمة درامية بنتيجة 4-3.

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