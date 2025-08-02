يوفنتوس يفتتح استعداداته للموسم الجديد بتعادل مع فريق بالدرجة الثانية

تعادل فريق يوفنتوس، في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد، مع نظيره ريجيانا، أحد أندية الدرجة الثانية في إيطاليا، بنتيجة (2-2)، اليوم السبت.

أهداف مباراة يوفنتوس وريجيانا الودية

وتقدم ناتان جريما للضيوف بعد تمريرة خاطئة من بيير كالولو، في الدقيقة 22.

وأدرك البيانكونيري التعادل سريعًا بعد دقيقة واحدة، عن طريق سيرجيو كونسيساو، من صناعة الوافد الجديد، الكندي جوناثان ديفيد.

وبعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، سجل دوسان فلاهوفيتش هدف التقدم لليوفي، بعد رأسية دانييلي روجاني التي ارتدت من يد الحارس.

لكن سيدريك جوندو اقتنص التعادل للضيوف، في الدقيقة 72 برأسية.

وغاب عن يوفنتوس في مباراة اليوم كل من، دوجلاس لويز وآرثر وتيموثي وياه، بعدما أصبحوا أقرب للرحيل عن الفريق.

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