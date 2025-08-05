سابقة في تاريخ البرسا، خلاف قانوني حاد بين تير شتيجن وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن العلاقة بين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وإدارة برشلونة تمر بمنعطف حاد وغير مسبوق، بعدما دخل الطرفان في خلاف قانوني قد تكون له تبعات رياضية واقتصادية على النادي الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تير شتيجن رفض التوقيع على وثيقة تمنح النادي أحقية إرسال تقرير حالته الطبية بعد العملية الجراحية الأخيرة إلى اللجنة الطبية التابعة لرابطة الليجا، وهي خطوة أساسية كان يعول عليها برشلونة من أجل تسجيل الحارس خوان جارسيا ضمن صفوف الفريق الأول، بالاستفادة من بند "الإصابة الطويلة" الذي يسمح باستخدام نسبة 80% من راتب اللاعب المصاب في حدود "قواعد اللعب المالي النظيف".

وأوضحت الصحيفة أن القرار القانوني للحارس الألماني يندرج تحت بند حماية البيانات الطبية الشخصية، ولكن إدارة النادي قررت تحويل الملف إلى فريقها القانوني بهدف فتح إجراء تأديبي رسمي ضد شتيجن، بدعوى أن تصرفه قد يضر بمصالح النادي وزملائه، لا سيما خوان جارسيا، الذي ينتظر تسجيله قبل بداية الموسم.

وأشارت إلى أن هذه سابقة في تاريخ نادي برشلونة، إذ لم يحدث أن رفض لاعب مشاركة بياناته الطبية في مثل هذه الظروف، وسبق لبرشلونة أن مر بحالات مشابهة مع أندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو، وقد مكنت اللجنة الطبية لليجا حينها من تسجيل لاعبين جدد بعد إثبات طول مدة غياب المصابين.

الأزمة تفاقمت بعد أن أصر تير شتيجن على التقدير الزمني الشخصي لعودته، حيث حدده بثلاثة أشهر فقط في بيان نشره بنفسه على منصاته الاجتماعية، ما يتعارض مع تقديرات الجهاز الطبي في برشلونة الذي يرى أن فترة الغياب قد تمتد إلى خمسة أشهر كاملة، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام جزء من راتبه لتسهيل تسجيل اللاعبين الجدد.

وتتهم إدارة النادي الحارس الألماني بالتصرف الفردي منذ لحظة اتخاذه قرار الخضوع لعملية جديدة، دون الرجوع إلى النادي، بل ونشر تفاصيل قراره وتقديره لمدى غيابه علنًا.

وبينما يتمسك اللاعب بحقه القانوني، ترى إدارة برشلونة أن عليه التزامات مرتبطة بعقده، من بينها التعاون مع النادي في الملفات التي تمس استقراره المالي والتنظيمي، وأن رفضه قد يستدعي إجراءات عقابية داخلية وربما قانونية، في حال ثبت الضرر المباشر.

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