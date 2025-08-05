الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سابقة في تاريخ البرسا، خلاف قانوني حاد بين تير شتيجن وبرشلونة

تير شتيجن
تير شتيجن

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن العلاقة بين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وإدارة برشلونة تمر بمنعطف حاد وغير مسبوق، بعدما دخل الطرفان في خلاف قانوني قد تكون له تبعات رياضية واقتصادية على النادي الكتالوني.

 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تير شتيجن رفض التوقيع على وثيقة تمنح النادي أحقية إرسال تقرير حالته الطبية بعد العملية الجراحية الأخيرة إلى اللجنة الطبية التابعة لرابطة الليجا، وهي خطوة أساسية كان يعول عليها برشلونة من أجل تسجيل الحارس خوان جارسيا ضمن صفوف الفريق الأول، بالاستفادة من بند "الإصابة الطويلة" الذي يسمح باستخدام نسبة 80% من راتب اللاعب المصاب في حدود "قواعد اللعب المالي النظيف".

وأوضحت الصحيفة أن القرار القانوني للحارس الألماني يندرج تحت بند حماية البيانات الطبية الشخصية، ولكن إدارة النادي قررت تحويل الملف إلى فريقها القانوني بهدف فتح إجراء تأديبي رسمي ضد شتيجن، بدعوى أن تصرفه قد يضر بمصالح النادي وزملائه، لا سيما خوان جارسيا، الذي ينتظر تسجيله قبل بداية الموسم.

وأشارت إلى أن هذه سابقة في تاريخ نادي برشلونة، إذ لم يحدث أن رفض لاعب مشاركة بياناته الطبية في مثل هذه الظروف، وسبق لبرشلونة أن مر بحالات مشابهة مع أندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو، وقد مكنت اللجنة الطبية لليجا حينها من تسجيل لاعبين جدد بعد إثبات طول مدة غياب المصابين.

الأزمة تفاقمت بعد أن أصر تير شتيجن على التقدير الزمني الشخصي لعودته، حيث حدده بثلاثة أشهر فقط في بيان نشره بنفسه على منصاته الاجتماعية، ما يتعارض مع تقديرات الجهاز الطبي في برشلونة الذي يرى أن فترة الغياب قد تمتد إلى خمسة أشهر كاملة، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام جزء من راتبه لتسهيل تسجيل اللاعبين الجدد.

وتتهم إدارة النادي الحارس الألماني بالتصرف الفردي منذ لحظة اتخاذه قرار الخضوع لعملية جديدة، دون الرجوع إلى النادي، بل ونشر تفاصيل قراره وتقديره لمدى غيابه علنًا.

وبينما يتمسك اللاعب بحقه القانوني، ترى إدارة برشلونة أن عليه التزامات مرتبطة بعقده، من بينها التعاون مع النادي في الملفات التي تمس استقراره المالي والتنظيمي، وأن رفضه قد يستدعي إجراءات عقابية داخلية وربما قانونية، في حال ثبت الضرر المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اندريه تير شتيجن برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن الليجا خوان جارسيا

مواد متعلقة

تحديد موقف نجم برشلونة من خوض مباراة مايوركا في افتتاح الدوري الإسباني

راشفورد يسجل أول أهدافه بقميص برشلونة

برشلونة يعلن نجاح جراحة تير شتيجن

تير شتيجن يخضع لجراحة ويغيب عن برشلونة 3 أشهر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

4595 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads