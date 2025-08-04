الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس القومي للطفولة والأمومة تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

د.سحر السنباطي،فيتو
د.سحر السنباطي،فيتو
ads

أدلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، وذلك بلجنة (مدرسة أبو بكر الصديق) بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية

 

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، عقب الإدلاء بصوتها على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرة الى ان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية تُعد حجر الأساس في بناء مجتمع قوي، يضمن الحقوق، ويصون المستقبل.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور محوري في دعم التشريعات والسياسات المتعلقة بالطفولة والأمومة، والتي تسهم في توفير الحماية والرعاية الشاملة لأبنائنا وبناتنا في جميع مراحلهم العمرية.

وزير الصحة يوجه بتوفير احتياجات المرضى من الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية

في أول أيام عمله، الجزار: المواطن في صدارة أولويات وزارة الصحة

كما وجهت السنباطي دعوتها لكل أم مصرية وكل أسرة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدة أن كل صوت هو خطوة نحو وطن يحمي أطفاله ويُمكّن أمهاته، قائلة: "صوتنا أمانة من أجل أطفالنا، ومن أجل غدٍ أفضل لهم ولأجيالنا القادمة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستحقاق الدستوري ابو بكر الصديق الدكتورة سحر السنباطي بمحافظة الجيزة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 202 محافظة الجيزة مدرسة ابو بكر الصديق مدينة الشيخ زايد

مواد متعلقة

تأمين انتخابات مجلس الشيوخ بـ 333 فرقة طبية لتقديم الخدمات الصحية أمام اللجان

الرعاية الصحية: تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي بتكلفة 530 مليون جنيه

وزير الصحة يوجه بتوفير احتياجات المرضى من الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية

حملة «100 يوم صحة» تقدم 28 مليونا و901 ألف خدمة مجانية خلال 19 يوما

نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

هيئة الإسعاف تكشف خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ

زايد التخصصي يجري جراحة معقدة لسيدة مصابة بانفجار جدار البطن وتهتك شديد بالكبد

الصحة: إنقاذ حياة طفل تعرض لتهتك وانكشاف لعظام الجمجمة بـ الضبعة المركزي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

الهيئة الوطنية للانتخابات: وفاة 3 موظفين وسقوط مروحة على قاضية أثناء عملية التصويت

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك عمل العقيقة عن الأولاد للقادر؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية صلاة المغرب في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير ومكانة مرموقة

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads