وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يبدأ أول أيام عمله بجولة ميدانية موسعة

بدأ الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أول أيام عمله ببروتوكولات تقليدية أو استقبالات مكتبية، بل اختار أن يباشر مهامه بجولة ميدانية موسعة شملت كلًا من المركز الصحي الحضري بالشناوي ومستشفى صدر المنصورة في رسالة مباشرة مفادها أن "الميدان هو مكتب المسؤول الأول عن الصحة في المحافظة".

تفقد سير العمل في معظم أجزاء المركز



استهل "الجزار" جولته بزيارة المركز الحضري بالشناوي، حيث تفقد سير العمل في معظم أجزاء المركز من بينها المعمل وعيادة تنظيم الأسرة ووجّه وكيل الوزارة انتقادات واضحة عدم توافر "بنج كاف" بعيادة الأسنا" وانخفاض نسب العلاج التحفظى رغم توافر عدد كبير من أطباء الأسنان بالمركز.



توفير الكميات اللازمة من "بنج الأسنان"

وعلى الفور، أجرى وكيل صحة الدقهلية اتصالات مباشرة مع مديري إدارتي الصيدلة وطب الأسنان بالمديرية، إلى جانب التنسيق مع المختصين بالوزارة، حيث تبيّن وجود تراخٍ واضح من الجهة المختصة بالمركز في التعامل مع الأزمة. وتم توجيه اللوم للمسؤولين، مع التشديد على عدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا حيث عقد عقب وصوله إلى مكتبه اجتماعًا مع مديرى إدارة الصيدلة والأسنان ولم ينته اليوم إلا وقد تم توفير الكميات اللازمة من "بنج الأسنان".

مؤشرات تنظيم الأسرة، موجّهًا بضرورة رفع معدلات الأداء، كما اطلع وكيل الوزارة على مؤشرات تنظيم الأسرة، موجّهًا بضرورة رفع معدلات الأداء في هذا القطاع الحيوي، ومؤكدًا أن وحدات الرعاية الأساسية تمثّل خط الدفاع الأول في النظام الصحي، ويجب أن تحظى بكامل الدعم الفني واللوجستي والكوادر المؤهلة.

وتابع "الجزار" جولته الميدانية بالتوجّه إلى مستشفى صدر المنصورة، حيث تفقد العيادات الخارجية، قسم الأشعة، الصيدلية، وغيرها من الأقسام الحيوية، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى للبرنامج الوظيفى للمستشفى.

عرض أي معوقات تواجه فرق العمل خلال 24 ساعة كحد أقصى

كما اطلع على خطة اعتماد المستشفى ضمن "جهار"،، وراجع خطة العمل الجديدة، مشددًا على ضرورة دخول الأقسام التي تم الانتهاء من تجهيزها حيز التشغيل الفعلي خلال الأيام المقبلة. ووجه بأن تُعرض عليه أي معوقات تواجه فرق العمل خلال 24 ساعة كحد أقصى، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق كفاءة التشغيل.

الرعاية ب"صدر المنصورة" "يرقى للعالمية

و استمع وكيل الوزارة إلى ملاحظات المترددين على المستشفى، مشيدًا بجودة الخدمة المقدمة، ومؤكدًا أن مستوى الرعاية ب"صدر المنصورة" "يرقى للعالمية"، بحسب تعبيره. كما شدد على أهمية رفع الجاهزية والاستمرار في المتابعة اليومية، وتبادل الخبرات بين الفرق، وتقليل أوقات الانتظار وتحسين كفاءة التشغيل.

المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل منتظم

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور حمودة الجزار أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل منتظم، لمعالجة أى تحديات، وتعزيز تكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق رضا المواطن.

تعزيز جودة الخدمات الصحية وتكاملها

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتحت إشراف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حرصًا على تعزيز جودة الخدمات الصحية وتكاملها على مستوى المحافظة.

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