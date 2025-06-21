الرعاية الصحية: المرضى يتحملون 450 جنيها فقط من تكلفة العمليات الجراحية الكبرى

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية الصحية تقدم خدمات طبية ذات جودة عالمية مجانا والمريض لا بتكلف سوى رسوم مالية بسيطة.

تدخلات الدقيقة بأيدٍ مصرية خبيرة

أكد أن هيئة الرعاية الصحية تجري تدخلات الدقيقة بأيدٍ مصرية خبيرة وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يواكب أعلى المعايير العالمية.

وأشار السبكي إلى أن تكلفة العمليات الجراحية الكبرى بالنسبة للمرضى لا تتجاوز 450 جنيهًا فقط، وهي قيمة المساهمة المقررة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار أن هذا يعكس جوهر المنظومة القائمة على تقديم خدمات طبية عالية الجودة بتكلفة مناسبة لكافة المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت عن نجاح فريق طبي بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لزراعة قرنية وفك التصاقات لسيدة تبلغ من العمر 62 عامًا، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس الجهود المستمرة في تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية متقدمة وآمنة للمواطنين.

جاهزية مستشفيات الهيئة لاستقبال الحالات المعقدة

وأكدت على الجاهزية الكاملة لمستشفيات الهيئة لاستقبال مثل هذه الحالات المعقدة، ما يعكس التزامها بتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المتقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كمظلة توفر رعاية صحية متكاملة وآمنة لكل فئات المجتمع.

أوضحت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ رؤيتها نحو تغطية صحية شاملة تضمن الكفاءة والعدالة والاستدامة، من خلال استثمار متواصل في البنية التحتية والكوادر والتكنولوجيا، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الجودة في تقديم الخدمة الطبية، وتحقيق أعلى معدلات رضا المنتفعين.

وأضافت الهيئة أن المجمع الطبي بالإسماعيلية، جاهز لإجراء مزيد من عمليات زراعة القرنية خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود فريق طبي مؤهل ومدرب على أعلى مستوى.

أكدت هيئة الرعاية الصحية وجود كوادر طبية متميزة، وحرصها المستمر على الارتقاء بالخدمة الصحية، بما يتماشى مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الرعاية الصحية.

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