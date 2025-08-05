الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

بينهما 9 دقائق، زلزالان يضربان منطقة "أميرية" السياحية شمالي إيران

زلزالان يضرب إيران،
زلزالان يضرب إيران، فيتو

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، منطقة "أميرية"، الواقعة على الحدود بين محافظتي "سمنان" و"جلستان" شمالي إيران.

بحسب "مؤسسة الجيوفيزياء" التابعة لجامعة طهران.

وبحسب المعلومات الصادرة عن المؤسسة، بدأ الزلزال في تمام الساعة 00:39:46 من فجر اليوم وكان مركزه على بعد 17 كيلومترًا من مدينة "أميرية"، وحدث على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.

وذكرت مصادر إيرانية أن زلزالًا آخر بقوة 3.2 درجة تم تسجيل حدوثه قبل الزلزال الأخير بنحو 9 دقائق، في المنطقة نفسها.


وأكد أبو طالب جلالي، معاون محافظ سمنان ومحافظ شاهرود، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر"، أن الزلزالين لم يسفرا عن أي أضرار تذكر، مضيفًا أن السكان في "شاهرود" و"بسطام" و"مجن" شعروا بوضوح بالهزات، ما أثار حالة من القلق لفترة وجيزة.

وشدد جلالي على أن منطقة "أميرية"، المعروفة بكونها منطقة سياحية، كانت مركز الزلزال، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل مراقبة الأوضاع من كثب، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر من الهزات الارتدادية المحتملة.

وفي الوقت ذاته، طمأنت السلطات المحلية السكان بعدم وجود مؤشرات على زلازل أكبر قادمة، فيما تواصل "مؤسسة الجيوفيزياء" مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة.

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منطقة أميرية زلزال محافظتي سمنان و جلستان إيران مؤسسة الجيوفيزياء جامعة طهران منطقة سياحية

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