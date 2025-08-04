أخبار الفن اليوم: وفاة الفنان أحمد رشوان عن عمر يناهز 76 عاما.. أنغام تجري فحوصات طبيبة جديدة بألمانيا.. فريق عمل “شقو 2” يستعد لبدء التصوير بالمغرب

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد رشوان، عن عمر يناهز 76 عامًا، وذلك من خلال بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





تخضع النجمة أنغام خلال الساعات القليلة القادمة، لعدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك بعد أن خضعت لجراحة دقيقة لاستئصال ورم صغير من البنكرياس.





تقضي الفنانة هالة صدقي إجازتها الصيفية باليونان بصحبة إلهام شاهين وليلى علوى، حيث سافرن منذ عدة أيام، والتقطن عددًا من الصور ببعض الأماكن الشهيرة هناك.

كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات الفردية لـ فيلم درويش بطولة النجم عمرو يوسف ودينا الشربيني، استعدادا لطرحه في دور العرض، والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الضخمة، وتم تنفيذ وتصميم وسط القاهرة في الفترة الزمنية التي يقع فيها الفيلم بتقنية الـ 3d.

تصدر اسم النجمتين أصالة نصري ومايا دياب مؤشر البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلاف نشب بينهما بعد تصريحات أصالة عن الأخيرة في المؤتمر الخاص بها في جرش مؤخرًا.





تصدرت حوادث الحفلات الفنية المشهد مؤخرًا، وتحديدًا بعد الحادث المأساوي الذي وقع خلال حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، والذي أسفر عن وفاة شاب وإصابة ستة آخرين نتيجة انفجار في منظومة الألعاب النارية.





تعكف الجهة المنتجة لفيلم “شقو الجزء الثاني” للتجهيز لبدء تصوير العمل، بعد موافقة جميع صناع الجزء الأول، ومن المقرر أن يتم تصوير أغلب مشاهد العمل بدولة المغرب.

دخلت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ديكور الحارة الشعبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال عدد من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من أسبوع.

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