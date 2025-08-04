الإثنين 04 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

انغام تجري فحوصات طبيبة جديدة بألمانيا

أنغام
أنغام

تخضع النجمة أنغام خلال الساعات القليلة القادمة، لعدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك بعد أن خضعت لجراحة دقيقة لإستصئال ورم صغير من البنكرياس

وشعرت أنغام بآلام شديدة بعد الجراجة، والتي استمرة عدة أيام دون توقف، لذلك قرر الفريق الطبي عمل بعض الفحوصات لمعرفة السبب وراء تلك الآلام

أزمة أنغام الصحية 

وتصدر اسم المطربة أنغام تريند محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي وسفرها إلى الخارج للعلاج، وهو ما نفته النجمة في بيان رسمي لها. 

 وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بـمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

 

ألبوم أنغام القادم

وأعلن البيان كذلك خطط أنغام المستقبلة، حيث كانت تعمل على ألبومها لهذا العام، فمن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم، والمقرر أن يكون من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر أن تتعاون فيه مع أمير طعيمة، أكرم حسني، وغيرهما.

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