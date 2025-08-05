تنسيق الثانوية العامة 2025، تنسيق كلية تجارة 2025 رابط سريع ومباشر

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. يترقب طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، فتح باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025، والمدة الزمنية المحددة للمرحلة، بالإضافة إلى الحد الأدنى لها لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، لتنسيق الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وجاء كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68,75%

الشعبة الأدبية 64,06%

للنظام القديم:

الشعبة العلمية 68,29%

الشعبة الأدبية 58,53%

رابط سريع ومباشر تنسيق الثانوية العامة 2025

وتبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الأحد القادم 10 أغسطس، وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني الطلاب يوميا خلال أيام المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال رابط سريع ومباشر تنسيق الثانوية العامة 2025 من هنــــــــــــــــــا.

تنسيق كلية التجارة 2025

ويبحث طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025، عن تنسيق كلية التجارة 2025، حيث أن كلية التجارة أحد الكليات المتاحة للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، فإن كلية التجارة، متاحة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعب الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي، بنظامي الانتظام والانتساب.

ومن المتوقع أن يتراوح تنسيق كلية التجارة 2025 بين 72% و75% في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025.

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