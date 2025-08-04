تنسيق الجامعات 2025، كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة وأدبي

تنسيق الجامعات 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي، موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 6/8/2025، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 8/11/ 2025، لمدة خمسة أيام.

كما أعلنت الوزارة عن كليات المرحلة الثانية، المتاحة أمام الطلاب، الذين ينطبق عليهم الحد الأدنى للمرحلة الثانية.

كليات المرحلة الثانية في التنسيق 2025

كليات المرحلة الثانية.. وحددت الوزارة كليات المرحلة الثانية المتاحة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم والحديث والتي جاءت كالتالي:

كليات المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2025

جاءت كليات المرحلة الثانية للشعبة الأدبية كالتالي:

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

آداب انتساب موجه سوهاج

دار العلوم أسوان

سياحة وفنادق بني سويف

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية (طفولة) أسوان

تربية نوعية دمياط

آداب انتساب موجه دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية فنية المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

سياحة وفنادق مدينة السادات

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه عين شمس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة

تربية (تعليم ابتدائي) الأقصر

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

سياحة وفنادق المنيا

حقوق انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه الزقازيق

تربية (طفولة) الغردقة

سياحة وفنادق الفيوم

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

اقتصاد منزلى العريش

آداب انتساب موجه دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

آداب العريش

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية (طفولة) العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

كليات المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2025

جاءت كليات المرحلة الثانية للشعبة العلمية كالتالي:

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

ألسن الأقصر

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

آداب المنصورة

آداب عين شمس

فنون جميلة (فنون) حلوان

تجارة جنوب الوادي

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية سوهاج

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حقوق القاهرة

تجارة بور سعيد

حقوق المنصورة

حقوق كفرالشيخ

تجارة بنها

حقوق أسيوط

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

آداب سوهاج

إعلام جنوب الوادي

حقوق جنوب الوادي

علوم بني سويف

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري العريش

علوم بنات عين شمس

علوم طنطا

إعلام القاهرة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

ألسن الغردقة

علوم المنيا

سياحه وفنادق الأقصر

علوم السويس

تمريض الفيوم

تمريض عين شمس

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

علوم الوادي الجديد

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

طب بيطري بني سويف

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

طب بيطري مطروح

طب بيطري جنوب الوادي

تمريض بورسعيد

تمريض سوهاج

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض جنوب الوادي

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض المنيا

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض بني سويف

تمريض السادات

تمريض الوادي الجديد

سياسة واقتصاد بني سويف

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

طب بيطري أسوان

علوم الأقصر

حاسبات ومعلومات قنا علوم

ألسن الفيوم

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

حاسبات ومعلومات العريش علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

طب بيطري عين شمس

تمريض دمياط

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم

طب بيطري المنيا

ألسن كفر الشيخ

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

علوم دمياط

علوم المنصورة

طب بيطري المنصورة

علوم العريش

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