فوز خمسة طلاب من كلية التجارة بجامعة عين شمس بمنحة التميز الفرنسية المرموقة "Bourse Eiffel"

حقق طلاب شعبة الدراسة باللغة الفرنسية بكلية تجارة جامعة عين شمس، إنجازًا أكاديميًا يعكس تميز طلاب برنامج الدراسة باللغة الفرنسية، حيث فاز خمسة من طلاب الفرقة الرابعة بمنحة التميز الفرنسية المرموقة "Bourse Eiffel".

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة، وبإشراف الدكتورة إيمان عبد السلام والدكتورة مريم عتمان والدكتورة سارة البط.

منحة إيفل

وتُعد منحة إيفل التي تقدمها الحكومة الفرنسية أرفع منحة دراسية على مستوى فرنسا، وواحدة من أكثر المنح تنافسية على الصعيد الدولي، إذ تستهدف استقطاب نخبة الطلاب من مختلف أنحاء العالم لمواصلة دراساتهم العليا في أعرق الجامعات والمعاهد الفرنسية.

تهدف منحة إيفل إلى دعم التميز الأكاديمي وإعداد قادة المستقبل في مجالات الإدارة، الاقتصاد، الهندسة، والعلوم السياسية، من خلال توفير فرص استثنائية للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم على مستوى الماجستير والدكتوراه في فرنسا. وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية والمعيشية، بالإضافة إلى دعم ثقافي ولغوي يثري تجربة الطالب في المجتمع الفرنسي.

بفضل هذا الإنجاز، سيتمكن الطلاب الفائزون من استكمال دراستهم لدرجة الماجستير بمعهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه الفرنسية في تخصصات متنوعة، مما يعزز من عمق الشراكة الأكاديمية بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه، ويدعم الروابط العلمية والثقافية بين مصر وفرنسا.

جودة التعليم والبرامج الأكاديمية المقدمة في كلية التجارة

كما يمثل هذا التفوق دليلًا واضحًا على جودة التعليم والبرامج الأكاديمية المقدمة في كلية التجارة، برنامج الدراسة باللغة الفرنسية، ويؤكد قدرة طلابها على المنافسة والتميز على الساحة الدولية.

الطلاب الفائزون بالمنحة، هم:

• عاليا حسام شلبي: ماجستير في التسويق واستراتيجيات العلامات التجارية

• سولين سامح فوذي: ماجستير في إدارة الموارد البشرية

• ميراي رؤوف لطفي: ماجستير في التجارة الدولية

• جون شريف كولويان: ماجستير في الإدارة الدولية باللغة الإنجليزية

• ساره أحمد الشيخ: ماجستير في التجارة الدولية.

هذا الإنجاز يفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة للتميز الأكاديمي والمهني، ويعكس مكانة جامعة عين شمس كمنارة للعلم والتفوق في المنطقة.

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