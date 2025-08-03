المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، مشيرًا إلى أن هناك أماكن شاغرة في كليات: التربية ابتدائي، تربية طفولة، آداب، حقوق، تربية نوعية، خدمة اجتماعية، دار علوم، اقتصاد منزلي، وسياحة وفنادق، وعلوم الرياضة، والتربية طفولة مبكرة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: (الرابط هنا)

موقع التنسيق الإلكتروني: (الرابط هنا)

وكان موقع تنسيق الجامعات أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء أمس السبت، بعد فتحه لمدة 5 أيام لتسجيل رغبات الطلاب.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، غدًا الإثنين ولمدة خمسة أيام، على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجتها في وقت لاحق.

ويترقب آلاف الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية، ممن لم يتم ترشيحهم في المرحلة الأولى أو لم يسجلوا رغباتهم خلالها، موعد بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا.



موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025

وسيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم على مدار 24 ساعة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني: اضغط هنا

الفئات المستهدفة في تنسيق المرحلة الثانية 2025

تشمل المرحلة الثانية:

الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ممن لم يبلغوا الحد الأدنى للمرحلة الأولى.

الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم بالمرحلة الأولى بسبب إدخال كليات لا تتناسب مع مجموعهم.

الطلاب الحاصلين على درجات أقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات كالآتي:

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.



2. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.



3. تسجيل 75 رغبة وفقًا للتوزيع الجغرافي والإقليمي.



4. مراجعة الرغبات جيدًا قبل تأكيد التسجيل.



5. حفظ وطباعة إيصال الرغبات.



ملاحظات هامة للطلاب

يمكن تعديل الرغبات طوال فترة فتح باب التنسيق وحتى إغلاق الموقع.

يجب الاحتفاظ بنسخة من إيصال تسجيل الرغبات.

التأكد من ترتيب الكليات حسب الأولوية والرغبة الحقيقية وليس فقط على أساس المجموع.

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