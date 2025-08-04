أمم افريقيا للمحليين، الجزائر تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب أوغندا، بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.

سجل هدف المنتخب الجزائري اللاعب غزالة في الدقيقة 36 من عمر اللقاء

تشكيل الجزائر أمام أوغندا

دخل منتخب الجزائر للمحليين مباراته أمام أوغندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زكريا بوحلفاية.

الدفاع: رضا حلايمية - نوفل خاسف – آدم عليلات – أيوب غزالة.

وسط الميدان: مهدي بوجمعة - زكريا دراوي - أكرم بوارس.

المهاجم: عبد الرحمان مزيان – سفيان بيازيد – أيمن محيوس.

ويتواجد منتخبا الجزائر وأوغندا في المجموعة الثالثة من بطولة أفريقيا للمحليين، رفقة كل من غينيا والنجير وجنوب أفريقيا.

تنقل مباراة الجزائر ضد أوغندا اليوم في كأس أمم أإفريقيا للمحليين عبر قناة بي إن سبورتس 6.



وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وتقام مباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهم المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب الجزائر في أمم أفريقيا للمحليين كالتالي..

مواعيد مباريات منتخب الجزائر في دور مجموعات أمم إفريقيا للمحليين

الجولة الأولى: أوغندا ضد الجزائر - الإثنين 4 أغسطس 2025 - 08:00 مساءً

الجولة الثانية: الجزائر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 8 أغسطس 2025 - 5:00 مساءً

الجولة الثالثة: الجزائر راحة

الجولة الرابعة: غينيا ضد الجزائر - 15 أغسطس 2025 - 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الجزائر ضد النيجر - 18 أغسطس 2025 - 8:00 مساءً

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