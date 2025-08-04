الداخلية والتيك توك.. عملية تطهير المستنقع!

ولا اسم ممن تم القبض عليهم في حملة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية علي تطبيق تيك توك نعرفه أو سبق أن شاهدناه، لكن لا يمكن أن تجتمع كل هذه الأعداد من شعبنا على باطل، خاصةً أنهم من مختلف الأعمار والمحافظات، بل وحتى الاتجاهات السياسية!!

ولأول مرة، في غير قضايا الإرهاب، يجتمع هؤلاء على رأي واحد، هو ذاته رأي وزارة الداخلية، الذي يشير إلى انحراف المتهمين عن الصراط الصحيح والطريق القويم، والاستخدام السيئ وغير القانوني لتطبيق على وسائل التواصل!

نعلم -طبعًا- بكمّ الانحراف الموجود، وشاهدنا غير الأسماء المذكورة، وتابعنا في السابق تفاصيل جرائم بعد القبض على أصحابها. إنما ما نقصده هو كمّ المجرمين ممن يسيئون إلي شعبنا وإلي أنفسهم، بما لا ينسجم مع الزعم أن الفقر وراء ذلك!

فكثيرون من المنحرفين اليوم، وعلى أكثر من صعيد، من الأثرياء، وممن تمتلئ خزائنهم وحساباتهم في المصارف بالأموال وكميات الذهب والمجوهرات.

حتى بات جمع المال هدفًا في ذاته، وليس للستر أو الثراء أو الرغبة في إنجاز أهداف اجتماعية محددة، كتزويج أبناء أو بناء بيت للعائلة أو علاج مريض أو سداد ديون... إلخ، وبالتالي ليس من بينها –بطبيعة الحال– الأعمال الخيرية!



مرات عديدة انتقدنا وبعنف بعض الأعمال الدرامية لإساءتها البالغة لمجتمعنا، ومنها من استهدفناه في حملات حتى توقف أو انضبط مساره واتجاهه.. لكن الانحراف على بعض التطبيقات الإلكترونية فاق الكل، فاق الحد، وتجاوز كل الخطوط الحمراء والزرقاء وكافة ألوان الحذر، وكل حدود الخطر!



ولذلك، ليس على وزارة الداخلية إلا استكمال الحملة، محصنة بالقانون ورغبات المصريين.. هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم.. لا تتركوهم.. بل نحتاج إلي المزيد، في مواطن أخرى، تفوح منها رائحة الفُجر العلني، بما يستلزم الضرب.. وبقوة!

عملية تطهير المستنقع لا تقل ضرورة في هذه اللحظة عن مطاردة عصابات المخدرات واقتحام أوكارهم.. أوكار الرذيلة والعفن والقبح والبذاءة والسفالة والانحطاط وخلع كل براقع الحياء! لا تتركوهم...

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